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Afrika'yı istila eden çekirge istilası İran ve Irak sınırına dayandı

Türkiye, koornavirüsü tehdidi ile mücadele ederken şimdi de çekirge istilası ile karşı karşıya kaldı. Afrika'yı istila eden çekirgeler İran-Irak sınırına kadar dayandı.

12 Mart 2020 Perşembe 12:31
Afrika'yı istila eden çekirge istilası İran ve Irak sınırına dayandı

Afrika'da başlayan ve büyük bir kıtlığa neden olabilecek boyutta olan 400 milyara yakın çekirge ülkede acil durum ilan ettirmişti. Şimdi de İran ve Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasının Türkiye'yi saracağı korkusu oluşmaya başladı.

Afrika'yı istila eden çekirge istilası İran ve Irak sınırına dayandı

Çekirge sürüsü Afrika kıtasından çıkarak Türkiye sınırlarına kadar gelmesi son günlerde koronavirüsü ile mücadele içinde olan Türkiye'yi tedirgin etmeye başladı. Çekirge sürüsünün ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirmesi özellikle tarımn arazileri için büyük risk oluşturuyor.

Irak sınırından giren çekirge sürüleri ülkenin güney kısmını işgal ettiği ve orada bulunan tarım arazilerine saldırdığı öğrenilirken bu durumdan mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınması için hükümete seslendi.

Afrika'yı istila eden çekirge istilası İran ve Irak sınırına dayandı


Uzmanlar, gelen çekirge istilasının Mart ayının ikinci yarısında tekrar yumurtlama yapacağını söylüyorlar. Küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemiz ise bu risk altında görülürken sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir şekilde tehlike oluşturabileceğinin altı çizildi ve daha önce Şanlıurfa'da benzer görüntülerin yaşandığı tekrar hatırlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİranırakAfrikaçekirge Istilası
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