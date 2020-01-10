Afyonkarahisar'da kız kaçırma kavgası! İki aile arasında silahlar konuştu

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Beyyazı beldesinde iki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kavga iddialara göre kız kaçırma meselesi yüzünden çıktı.

Aileler arasında tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Aynı aileden Hülya A., Yaşar A. ve Hüseyin A. silahlardan çıkan kurşunlarla yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı.

Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla yaralılardan 1'i AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



