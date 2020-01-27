Afyonkarahisar'da hastaneye kaldırılan uzman çavuştan acı haber.

Basına aktarılan habere göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İl.e Jandarma Karakolunda görev yapmakta olan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Öztürk, silahını temizlerken ateş alması sonucunda ağır yaralandı. Uzman çavuş ağır yaralı olarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, acil olarak müdahalesine başlandı.

Uzman Çavuş Sinan Öztürk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre memleketi Aydın olan Şehit Uzman Çavuş Sinan Öztürk yarın memleketinde defnedilecek.