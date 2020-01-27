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Afyonkarahisar'da hastaneye kaldırılan uzman çavuştan acı haber.

Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçe Jandarma Karakolunda temizlerken silah alan ateş Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ü ağır yaralamıştı. Bugün ise hastaneye kaldırılan uzman çavuştan acı haber geldi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 01:03
Afyonkarahisar'da hastaneye kaldırılan uzman çavuştan acı haber.

Basına aktarılan habere göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İl.e Jandarma Karakolunda görev yapmakta olan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Öztürk, silahını temizlerken ateş alması sonucunda ağır yaralandı. Uzman çavuş ağır yaralı olarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, acil olarak müdahalesine başlandı.

Uzman Çavuş Sinan Öztürk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre memleketi Aydın olan Şehit Uzman Çavuş Sinan Öztürk yarın memleketinde defnedilecek.

Son Güncelleme: 27.01.2020 01:03
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