Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı! 2 ölü 8 yaralı

Afyonkarahisar'da işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken ölenlerden birinin 6 aylık bir bebek olduğu öğrenildi. Kazada, 8 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı! 2 ölü 8 yaralı
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Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinde, bir trafik kazası meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

Hüseyin Akpınar (39) yönetimindeki işçi minibüsüyle karşı yönden gelen Ferhat Abay (25) yönetimindeki 06 AB 5012 plakalı otomobilin çarpışmasın sonrasında çevrede bulunanlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin içinde sıkışan Aysel Abay’ın kaza anında hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olduğu anlaşılan ve ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürülen 6 aylık Nisanur Abay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Minibüs sürücüsü Hüseyin Akpınar ile otomobil sürücüsü Ferhat Abay ve 6 işçi olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 00:33

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