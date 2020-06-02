Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı! 2 ölü 8 yaralı

Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinde, bir trafik kazası meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Minibüs sürücüsü Hüseyin Akpınar ile otomobil sürücüsü Ferhat Abay ve 6 işçi olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 00:33