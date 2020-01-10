Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

2 Kişi Hayatını Kaybetti
A.A.'nın silahlı saldırısının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve birisi ağır yaralı iki kişiyi de şehirdeki hastaneye sevk ettiler. Hayatını kaybeden kişilerden Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kuratrılamazken, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. İki yaralı şahıstan ağır yaralı olan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Saldırgan A.A. jandarme ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olay hakkında soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 10.01.2020 17:40