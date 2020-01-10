Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada silahlar konuştu. Kentin Beyyazı beldesinde gerçekleşen olaylar hakkında basına yansıyan haberlere göre kız kaçırma olayı sebebiyle arasında husumet olan akraba durumundaki iki aile karşı karşıya geldi. A.A. adlı şahsın Önek Mahallesinde bulunan evin önündeki karşılaşmada tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, A.A. adlı şahıs ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi intikal etti.

2 Kişi Hayatını Kaybetti

A.A.'nın silahlı saldırısının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve birisi ağır yaralı iki kişiyi de şehirdeki hastaneye sevk ettiler. Hayatını kaybeden kişilerden Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kuratrılamazken, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. İki yaralı şahıstan ağır yaralı olan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Saldırgan A.A. jandarme ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olay hakkında soruşturma sürüyor.