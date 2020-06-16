Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesine bağlı Karaağaç Köyü'ne giriş çıkışlar yasaklandı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç Köyü’nde korona virüs tedbirler kapsamında giriş çıkışlar kapatıldı. Köyde vaka sayılarının giderek artması nedeniyle ilçe Kaymakamlığı köy giriş çıkışlarının kapatıldığını açıkladı.
Alınan karar doğrultusunda köyde yaşayanların zorunlu olmadan evden çıkmamaları istenirken, ailelerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için her aileden bir kişinin dışarı çıkmasına izin verileceği de belirtildi. Ayrıca açıklamada İscehisar ilçesinde bulunan diğer köylere gidecek olan araçların Karaağaç köyünde durmaları da yasaklandı.
Son Güncelleme: 16.06.2020 19:22