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Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesine bağlı Karaağaç Köyü'ne giriş çıkışlar yasaklandı

Korona virüsü kapsamında bazı bölgelerde karantinalar devam ediyor. Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesinde bulunan Karaağaç Köyü karantinaya alındı. İscehisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından karantinayla ilgili açıklama yaptı.

16 Haziran 2020 Salı 19:22
Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesine bağlı Karaağaç Köyü'ne giriş çıkışlar yasaklandı
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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç Köyü’nde korona virüs tedbirler kapsamında giriş çıkışlar kapatıldı. Köyde vaka sayılarının giderek artması nedeniyle ilçe Kaymakamlığı köy giriş çıkışlarının kapatıldığını açıkladı.


İscehisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzısıffa Meclisi tarafından kararın alındığı belirtildi. Açıklamada korona virüs vaka sayılarının artması sonucu köye giriş çıkışların kapatıldığı ancak öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görevleri, resmi dairelerde randevuları olan kişilerin belirli süreler zarfında dışarı çıkmasına izin verileceği de bildirildi.

Alınan karar doğrultusunda köyde yaşayanların zorunlu olmadan evden çıkmamaları istenirken, ailelerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için her aileden bir kişinin dışarı çıkmasına izin verileceği de belirtildi. Ayrıca açıklamada İscehisar ilçesinde bulunan diğer köylere gidecek olan araçların Karaağaç köyünde durmaları da yasaklandı.


Son Güncelleme: 16.06.2020 19:22
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