Ağırlaştırılmış müebbete mahkum olan Ceren'in katilinden şok eden savunma

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısındaydı. "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan sanık için üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği dava sonunda mehkeme heyeti Özgür Arduç hakkında istenilen cezayı onaylayarak zanlının ağırlaştırılmıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Ülke tarihinde görülmüş en yüksek cezayı alan zanlının cezasında indirim uygulanmazken 2 polisinde yaralamasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında hazırlanan "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlaması davasından 10 Şubat tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.