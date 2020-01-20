Ağırlaştırılmış müebbete mahkum olan Ceren'in katilinden şok eden savunma

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısındaydı. "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan sanık için üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği dava sonunda mehkeme heyeti Özgür Arduç hakkında istenilen cezayı onaylayarak zanlının ağırlaştırılmıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu hatırlatması üzerine rapora karşılık savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyerek, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" diye konuştu.

Ülke tarihinde görülmüş en yüksek cezayı alan zanlının cezasında indirim uygulanmazken 2 polisinde yaralamasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında hazırlanan "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlaması davasından 10 Şubat tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.