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Ağrı'da TIR'ın dorsesine saklanmış 183 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da İran plakalı bir TIR şüphe üzerine durdurularak aranmaya başlamasıyla dorsenin içine gizlenmiş 183 kilogram eroin ele geçirildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:14
Ağrı'da TIR'ın dorsesine saklanmış 183 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Şeker kavşağı uygulama noktasında bulunan ekipler şüphe üzerine İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği Cesar'ın dorse kısmında tepki vermesi üzerine ekipler dorseyi aramaya başladılar. Yapılan aramada ise gçzlenmiş olarak 362 paket halinde 183 kilo eroin ele geçirildi. 

Ekipleri ele geçirilen uyuşturuculara ve uluslararası yük taşımacılığı yapan İran plakalı TIR'a el koyarken, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğümüzün uyuşturucuya karşı vermiş oldukları mücadelede, narkotik köpeği Cesar, 2019 yılında da farklı zamanlarda icra edilen operasyonlarda 325 kilo eroin yakalanmasını sağlamış olup, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
İranAğrıUyuşturucuEroin
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