Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

Ağrı'da hem serinlemek hemde arkadaşlarıyla eğlenmek için dereye giren 14 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu
    Abone Ol:

Arkadaşlarıyla birlikte dereye giren Özgür, giridği suyun içinden bir süre çıkmadı. Panik olan arkadaşları koşarak köye döndüler ve durumu Özgür'ün ailesine haber verdiler. Sadık'ın ailesi derenin olduğu yere geldiler fakat çocuklarından bir ize rastlamadılar. Bunun üzerine olay jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne intikal etti.

Olay yerine gelen ekipler, iz takip köpekleri ve drone ile birlikte bir arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda ise Özgür Sadık'ın cansız bedeni derenin içinde çamura saplanmış olarak bulundu. Arama çalışmalarını izleyen küçük çocuğun yakınları cesedin sudan çıkarılışını acı içinde izlerken yakınlarının gözyaşları içinde ki feryatları yürekleri burktu.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özgür Sadık'ın cesedi sağlık ekipleri ambulansı ile birlikte Tutak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 21:22

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Yavru kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir, tuvalete nasıl alıştırılır?
Diyanet'e göre bilerek orucunu bozanlar kaç gün oruç tutmalıdır? Oruç bozmanın dinen cezası nedir?
Papara kart alma, para yükleme ve para çekme işlemleri
2020 Halkbank esnaf kefalet faizsiz kredi başvuru şartları ve detayları
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme