Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte dereye giren Özgür, giridği suyun içinden bir süre çıkmadı. Panik olan arkadaşları koşarak köye döndüler ve durumu Özgür'ün ailesine haber verdiler. Sadık'ın ailesi derenin olduğu yere geldiler fakat çocuklarından bir ize rastlamadılar. Bunun üzerine olay jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne intikal etti.

Olay yerine gelen ekipler, iz takip köpekleri ve drone ile birlikte bir arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda ise Özgür Sadık'ın cansız bedeni derenin içinde çamura saplanmış olarak bulundu. Arama çalışmalarını izleyen küçük çocuğun yakınları cesedin sudan çıkarılışını acı içinde izlerken yakınlarının gözyaşları içinde ki feryatları yürekleri burktu.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özgür Sadık'ın cesedi sağlık ekipleri ambulansı ile birlikte Tutak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 21:22