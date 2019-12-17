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Ağrı'da 42 kişi usulsüzlük operasyonunda gözaltına alındı

Türkiye'nin sınır kapılarında kaçakçılık ve usulsüz işlemlerle ilgili olarak operasyonlar sürüyor. Bugün Gürbulak Gümrük Sahası'nda bir operasyon gerçekleştirildi. Ağrı'da 42 kişi usulsüzlük operasyonunda gözaltına alındı.

17 Aralık 2019 Salı 18:00
Ağrı'da 42 kişi usulsüzlük operasyonunda gözaltına alındı

 

Sınır kapılarında gerçekleştirilen kaçakçılık ve usulsüz işlem soruşturmalarında sonuçlar alınmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir takibinde olduğu Ağrı Gürbulak Gümrük Sahası'ndaki işlemlerin incelenmesinde, kaçakçılıkla ilişkilendirilen çalışmalar tespit edildi. Kaçakçılığa adı karışan 42 kişi bu soruşturmalar kapsamında operasyon ile gözaltına alınırken, 42 kaçakçının 37'sinin kamu personeli olduğu tespit edildi.

Operasyonlar Sonuç Verdi

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamalarına göre, sınır kapısından usüle uygun olmayan araç geçişlerinin olduğuna yönelik bilgi alındıktan sonra soruşturmalar yapıldı ve bu kapsamda bir operasyon başlatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan gelen talimat ile birlikte gerçekleştirilen operasyon ile gümrük sahasındaki işlemlere yönelik olarak geriye dönük araştırmalar yapıldı.

Yapılan incelemelerde İran'dan Türkiye'ye girişi yapılan birçok ürünle ilgili olarak usulsüz işlem yapıldığı görüldü. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevi kötüye kullanma ve kaçakçılık yaptığı tespit edilen 42 kişi gözaltına alındı. Bu 42 kişinin 37'sinin ise kamu personel, olduğu öğrenildi. Operasyonlar 13 farklı şehirde gerçekleştirilirken,ele geçirilen 42 kişi Doğubeyazıt'a sevk edildiler. 

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:00
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