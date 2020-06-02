Ağrı'da damat-kayınpeder kavgasında kan aktı

Ağrı merkeze bağlı Eski Van Caddesi'nde damat dehçeti yaşandı. Cadde üzerinde kayınpederine ait iş yerine gelen damat D.Y. henüz belirlenemeyn bir nedenden dolayı elindeki silahla 53 yaşındaki kayınpederi A.A.'yı vurdu.

Bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada kayınpeder silahtan çıkan kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, damat D.Y. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı ambulansa alarak Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kayınpederin saplık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, , olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kayınpederini vurarak yaralanmasına neden olan damat ise başlatıla arama çalışmaları ile birlikte kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 23:43