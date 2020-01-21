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Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum ataması yapıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kurucularının arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum ataması yapıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nden sonra kayyum ataması yapılan kuruma 3 kişilik ekip gelerek kayyum olarak atandıklarını açıkladılar.

21 Ocak 2020 Salı 21:19
Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum ataması yapıldı

Eski Başbakanlardan olan ve yeni kurulan Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için şok bir karar verildi. Daha önceden kayyum ataması yapılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı'na da bugün kayyum atandı. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun kuruduğu BİSAV'a yapılan kayyum atamasını doğrulayan BİSAV Kurucu Başkanı Mustafa Özel, kayyum atamasını 'Tehlikeli bir girişim' olarak değerlendirirken "Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasına şöyle devam etti:

"Daha önce 19.12.2019 tarihinde YÖK Genel Kurulu kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi hami üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu haksız uygulamanın devamı mahiyetinde, kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir. Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir." 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirildiklerini belirten 3 kişi, gün içerisinde Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, geçici olarak kayyum görevi geldiklerini bildirmesinin ardından Davutoğlu'nun konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluBilim Ve Sanat Vakfışehir üniversitesiKayyum
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