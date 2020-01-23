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Ahmet Hakan ve CHP'li eski vekil Günaydın, canlı yayında tartıştılar

Tarafsız Bölge programının moderatörü gazeteci Ahmet Hakan'ın canlı yayınına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın arasında bir gerginlik yaşandı. Günaydın'ı canlı bağlantıdan alan Ahmet Hakan, Günaydın hakkında saygısız olduğunu dile getirerek 'Sizin nerenize saygı göstereceğiz' diye konuştu.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:59
Ahmet Hakan ve CHP'li eski vekil Günaydın, canlı yayında tartıştılar

CNN Türk'te yayınlanan ve moderatörü gazateci Ahmet Hakan'ın yaptığı Tarafsız Bölge programına CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'ın bağlanması sonrasında Ahmet Hakan ile aralarında tansiyonlar yükseldi. 

Canlı yayına bağlandıktan sonra önce programa konuk olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile bir tartışma yaşayan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın daha sonra çıkışlarını programın moderatörü Ahmet Hakan'a yöneltt.

CHP eski vekil Günaydın, kendisini cevap hakkı için canlı yayına bağlayan Ahmet Hakan'a, "Neden beni anında yayına bağlamadınız? Ne biçim gazetecisiniz?" şeklinde çıkışınca Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. Daha önceki haftalarda sizi yayına almak için arayan 20 yaşındaki bir kadın çalışanımızın cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınladınız. Bu yaptığınıza rağmen şimdi cevap hakkı için sizi yayına bağladık ama siz üstüne bize gazetecilik dersi vermeye çalışıyorsunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğiz. Hadi oradan! Bağlamayın bu adamı, hak etmiyor" dedi ve Günaydın'ın yayından alınmasını istedi.

İşte o anlar:

Son Güncelleme: 23.01.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Ahmet HakanGökhan GünaydınTarafsız Bölge
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