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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 İlde SYDV Personeli Alınacak İşte Şartlar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 13 ilde personel alımı yapacağını açıkladı. Personel alımlarının hangi illerde olacağı ve adaylardan beklenen şartların neler olduğu personel alımı için başvuru yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 İlde SYDV Personeli Alınacak İşte Şartlar!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımlarının olacağının ilanını yayınladı. İlan ile ilgili İŞKUR ve Aile Bakanlığı resmi intenet sitelerinde detaylı bilgileri verdi. İş ilanından sonra işe alınacak olan personellerin 13 ilde görevlendirileceği de açıklandı. Personel alımının gerçekleşeceği iller ve görevleri belli oldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13 İlde Görevlendirilecek Personel Alımı Yapıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev alacak personel alımlarının yapılacağı ve bu personellerin görev alanına göre farklı niteliklerde olacağı ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS şartı olmayacak ve personel alımlarında görev alacak olanlar başvuru yaptıkları il genelinde değerlendirmeye alınacak ve işçi olarak göreve başlayacak. Daha sonra memur alımı gerçekleştirildiği zaman KPSS den en az 60 puan alınması şartı aranacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Alınacak Personeller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR ortaklığında alınacak olan personeller farklı pozisyonlarda görev alacaklar. 13 ilde görev alacak olan personellerin hangi pozisyonlarda görev alacağı ve belirlenmiş olan şartların neler olduğu açıklandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için personellerin alınacağı iller, kaç personelin alınacağı ve personellerin görevleri şunlardır:

-İzmir Konak - Bayan Temizlik Personeli (16 kişi)

-Edine Havsa - Temizlik Personeli (1 kişi)

-Tokat Erbaa - Geçici Evde Temizlik İşçisi (6 kişi)

-Kırşehir -Temizlik Personeli (9 kişi)

-Ordu Altınordu - Geçici Sürekli Bayan Temizlik Personeli (1 kişi)

-Kırıkkale Sulakyurt - Geçici Belirli Süreli Temizlik Personeli (2 kişi)

-Erzurum Pasinler - Bayan Temizlik Personeli (2 kişi)

-Karabük Eflani - Temizlik Personeli (3 kişi)

-Konya Doğanhisar -Evde Bakım Personeli (3 kişi)

-Adıyaman Gerger - Deneyim Süresi 2 Ay Temizlik Personeli (4 kişi)

-Eskişehir Günyüzü - Hasta Yaşlı Bakım Personeli (2 kadın 1 erkek 3 kişi)

-Kastamonu -Temizlik Personeli (4 kişi)

-Eskişehir Seyitgazi - Muhasebeci (1 kişi)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım Şartları Nelerdir?

13 ilde personel alımı yapacağını ilan eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, alacağı personellerin bazı şartlara uygun olmasını istemektedir. 13 farklı ile farklı görevlerde personel alımları yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alım şartları şu şekilde belirlenmiştir:

-En az ilköğretim mezunu olmak,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,

-Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

-Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlik ile herhangi bir bağlantısı kalmamış olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli olarak işe alım yapılacak illerden birisinde oturuyor olmak ve bunu ikamet belgesi ile belgelemek,

-Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak,

-Arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak,

-Gerekli pozisyonlar için KPSS sınavından en az 60 puan ve üzerinden puan almış olmak,

-En az dört yıllık eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş olmak,

-Yukarıda belirtilen şartlar dışında KPSS ve Üniversite mezunu isteyen tek yer Eskişehir, Seyitgazi’de personel olarak alınacak olan muhasebeci alımları için geçerlidir. Bu personel alımı dışında en az ilköğretim mezunu olmak personel alımları için yeterli olmaktadır. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı istenmektedir. Personel alım başvurularında buna dikkat edilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13 farklı ilde çalışmak üzere personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı için başvurular şahsen veya intenet üzerinden yapılabilmektedir. Personel alımı için başvuru yapacak olan adaylar şahsen başvuru yapacaksa vakıflara giderek başvuru işlemini gerçekleştirebilir.

İntenet üzerinden de başvuru yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi intenet sitesi üzerinden başvuru formunu eksiksiz doldurmanız ve başvurunuzu yollamanız gerekmektedir. İntenet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Başvurular değerlendirmeye alınır ve personel alımları sonuçları olumlu ya da olumsuz başvuran adaylara bildirilir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 13:45
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