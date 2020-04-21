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Aile hekiminin yürek burkan mesajı! 'Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?'

Geçtiğimiz gün İstanbul'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Dr Yavuz Kalaycı'nın ölmeden önce meslektaşlarına verdiği mesaj yürekleri yaktı. Hayatını kaybeden doktor,''Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?'' mesajını meslektaşları sosyal medya üzeriden sevenleri ile paylaşmıştı.

21 Nisan 2020 Salı 10:14
Aile hekiminin yürek burkan mesajı! 'Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?'

Tüm dünya'yı esir alan koronavirüs salgını ülkemizde de tüm tedbirlere rağmen can almaya devam ediyor.Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Aile hekimi olarak görev yapan Yavuz Kalaycı ile ilgili yürekleri yakan bir detay ortaya çıktı. Aynı zamanda kendisi yoğun bakımdayken anne ve babasını koronavirüs hastalığından kaybeden doktorun ölmeden önce çocuklarını meslektaşlarına emanet etmesi yüreklei dağladı.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN PAYLAŞIM

Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır'ın, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Nayır yaptığı paylaşımda, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değilm mi' Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" dedi.

Tıpkı babası ve annesi gibi virüse yenik düşen Kalaycı'nın ölümünün ardından da üst üste başsağlığı mesajları paylaşıldı. İstanbul Tabip Odası da yayınladığı mesajda, “Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.04.2020 18:48
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