İstanbul 10°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97619
ALTIN
376.490
DOLAR
6.9801
STERLİN
8.5681
EURO
7.5808

Aile hekiminin yürek burkan mesajına Haluk Levent'ten cevap

Geçtiğimiz Korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr.Yavuz Kalaycı hayata gözlerini yummadan evvel 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?' diye meslektaşlarına verdiği mesaja Haluk Levent'ten cevap geldi.Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu ve öğrenim hayatları boyunca çocuklara burs sağlayacağını açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 18:48
Aile hekiminin yürek burkan mesajına Haluk Levent'ten cevap

İstanbul'da Aile hekimi olarak görev yapan Doktor Yavuz Kalaycı korona virüs salgın hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmişti.

 Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Nayır paylaşımında, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek "Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

HALUK LEVENT: "ÖĞRENİM HAYATLARI BOYUNCA BURSLARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı.

Son Güncelleme: 21.04.2020 19:05
Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAhbap Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyahat yasağını sahte belge ile aşmak istediler yakayı ele verdiler!
Seyahat yasağını sahte belge ile aşmak istediler yakayı ele verdiler!
Osmaniye'de tarla yüzünden birbirlerini öldürdüler
Osmaniye'de tarla yüzünden birbirlerini öldürdüler
Aracı olanları sevindiren haber! Zorunlu trafik sigortasına indirim geliyor
Aracı olanları sevindiren haber! Zorunlu trafik sigortasına indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüste normal hayat hedefimiz bayram sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüste normal hayat hedefimiz bayram sonu
Motosiklet test sürüşü facia ile bitti!
Motosiklet test sürüşü facia ile bitti!
Unvanlarından rahatsız olan bekçilerden yeni isim önerisi!
Unvanlarından rahatsız olan bekçilerden yeni isim önerisi!

Popüler Haberler

Yeni 8. nesil Golf R nasıl olacak?
Güvercin dizisi devam edecek mi? Güvercin dizisi final mi yaptı, yeni sezonda var mı?
Bugün TV’de hangi neler var? 21 Nisan 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Beren Güney'in erkek hali ortaya çıktı! İşte Kerem Tunçeri'yi ifşa eden Beren Güney erkek hali!
Hekimoğlu bu hafta neden yok? Yeni bölümler ne zaman çekilecek?
MEB 2020 İl içi yer değiştirme atama takvimi
Star TV Ramazan'a özel yeni programı sunucusu kim?
MEB 2020 İl dışı yer değiştirme takvimi
Türkiye S-400'lerin kurulumu ne zaman yapılacak? S400 lerin kurulumu erteledi mi?
Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar saat kaça kadar açık olacak, açık olacak mı?
Etnografya müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Etnografya müzesi giriş ücreti ve çalışma saatleri
Beşiktaş'ta kaleci için adı geçen Bruno Varela kimdir? Hangi takımda oynuyor?
Arka Sokaklar dizisinde oyuncu Zafer Ergin yaş sınırına takıldı
Doya Doya Moda Sedanur Gümüş kimdir? Yeni yarışmacı Sedanur Gümüş hakkında bilgiler
Banka kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, müşterilerden hangi şartları istiyor? Kredi kartı borç yapılandırma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar
2020 Diyanet fitre miktarı ne kadar? Oruç fitre tutarları ne kadar ?
EGM İŞKUR ile 9 İlde bekçi alımı yapılacak!
Muhtaç asker ailelerine yapılan maddi yardım miktarı arttırıldı
EBA TV 23 Nisan Perşembe uzaktan ders olacak mı, tatil mi?
Ramazan ilk sahur ne zaman saat kaçta? Ramazan orucu ilk iftar saat kaçta?
İlk Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı evde kılınabilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.