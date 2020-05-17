Ailecek sokağa çıkmanın bedeli 11 bin 950 lira!

Şaşırtan olay sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Kayseri'de yaşandı. 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü ve anne - babası koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu halde dışarıya otomobil ile çıktılar.

Denetim noktasında polis ekiplerinin durumu fark edip otomobili hemen durdurdu.

Yapılan denetimde sürücünün ehliyetsiz olması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması,anne Fatma K. ve baba Suat K'nın sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması ayrıca baba Suat K'ye 18 yaşından küçük oğluna araç kullandırdığı için ceza yazılması sonucu toplam ceza tutarı 11 bin 950 lira oldu.