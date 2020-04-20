İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98719
ALTIN
375.426
DOLAR
6.9442
STERLİN
8.6492
EURO
7.5366

Ailesini ihbar eden genç'ten bakan Koca'ya 'Sayın bakanım beni ailem ile barıştırın'!

Geçtiğimiz gün Çorum Osmancık'ta evde kal kuralına uymadığı ve dışarı çıktığı için ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesi ile arası bozuldu.Genç teknisyen çaresi Sağlık Bakanı Koca'da aradı ve Bakan'a seslenerek "Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın" dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:37
Ailesini ihbar eden genç'ten bakan Koca'ya 'Sayın bakanım beni ailem ile barıştırın'!

Geçtğimiz Çorum Osmancıkta farklı bir olay yaşandı. Korona virüs ile mücadele kapsamında evde kal çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç'in ailesi ile arası bozuldu.Genç teknisyen ise bu sebeble Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenirken, "Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın" dedi.

Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık'ta yaşayan ailesini 'Evde Kal' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaşındaki genç teknisyen ailesini ihbar etmesinin ardından anne ve babası çocuklarına küserek bir daha telefon ile aramalarına cevap vermedi. Bu gelişmelerin ardından genç teknisyen Ali Baki, annesi Rukiye ve babası Sakin Eke'yi telefonla defalarca aradı. Telefon aramalarına yanıt vermeyen ailesi dolayısıyla genç teknisyen çözümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmekte buldu.

Çektiği video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kendisini ailesiyle barıştırmasını dileyen Ali Baki, "Sayın Sağlık Bakanım Fahrettin Koca, tüm evde kalın çağrılarına rağmen insanların evden çıkmamaları konusundaki uyarılara rağmen bugün ailemin ilçemizde bulunan dağlık bir bir mevkiye ot toplamak için gideceklerini öğrendim.

"Hain evlat ilan edildim"

Tüm uyarılarıma rağmen engel olamadım ve kolluk kuvvetlerini aramak mecburiyetinde kaldım. Yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ve arkasında duruyorum. Sonucunda ise ailemle aram bozuldu tüm aramalarıma rağmen ailemden geri bir dönüş alamadım.

Birçok insan tarafından hain evlat ilan edildim. Tekrardan yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ve arkasında duruyorum. Bu konuda da sizden yardım istiyorum, lütfen ailemle aramı barıştırın" dedi.

Son Güncelleme: 20.04.2020 14:53
Anahtar Kelimeler:
çorumAilesini Ihbar Eden GençOsmancık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' dediği proje açılışında konuştu; 8 tane daha geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' dediği proje açılışında konuştu; 8 tane daha geliyor
Koronayla mücadeleye hazırlandı, Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor
Koronayla mücadeleye hazırlandı, Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor
Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!
Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı
Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise 20-24 Nisan 2020 tarihleri arası ders saatleri ve yayın akışı
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bugün bitiyor mu?
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Günlük Burç Yorumları 21 Nisan Salı
Survivor Altın Top Uygulaması nedir? Survivor 2020 Altın Top uygulaması ile eleme sistemi nasıl olacak?
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter kim? Netflix Love 101 Osman Eşcinsel mi?
Barış ve Yasin kavgası sonrası diskalifiye gelecek mi? Yasin ve Barış yarışmadan atılacaklar mı?
Whatsapp canlı konum paylaşımı nasıl yapılır? Whatsapp mevcu konumu paylaşma işlemleri
Çukur Doktor Özgür kimdir? Gerçek adı nedir? Reşit Berker Enhoş hakkında bilgiler
Ne kadar ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi çekebilirim? Maaşa göre kredi hesabı nasıl yapılır?
Herkese 10 Bin TL. Korona virüs temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Akbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? Akbank konut kredisi hesaplama örneği
Ramazan pidesi ne kadar olacak? Ramazan'da Pide’ye zam gelecek mi?
Corona Virüsün en az görüldüğü ve en çok görüldüğü riskli şehirler
VakıfBank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru için VakıfBank hesabı nasıl açılır?
Survivor 52. Bölüm tanıtım fragmanı 20 Nisan Pazartesi
Peros reklam bu da geçer şarkısını kim söylüyor? Melek Büyükçınar hakkında bilgiler
Nöbetçi noter sorgulama 20 Nisan Pazartesi 2020 Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Telefon ve internet abonelikleri e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek!
Bankadan IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır? IBAN numarası nasıl alınır?
Temmuz ayında emekliler ne kadar maaş zammı alacaklar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.