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AK Partili Başkanın cami programına sosyal medyadan büyük eleştiri

Koronavirüsle mücadele kapsamında camiler toplu ibadetin yapılamaması için kapatılırken Bursa Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş'ın dün Ulu Cami'den ramazan programına katılması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:20
AK Partili Başkanın cami programına sosyal medyadan büyük eleştiri

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda Diyanet işleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin gerçekleştirilmemesi için tüm camileri ibadete kapatılmasına karar vermişti. 

Bursa Belediye Başkanı AKP'li Alinur Aktaş dün akşam Ulu Cami'de bri ramazan programı yaptı. Aktaş, program sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşında kullanıcılardan büyük tepki topladı.

AK Partili Başkanın cami programına sosyal medyadan büyük eleştiri

Belediye Başkanı Aktaş, Ulu Camii’de 'Ramazan İklimi' adlı program sonrasında sosyal medya hesabından programın fotoğraflarını paylaşarak, “Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanan Ali Haydar Yıldırım’ın sunduğu Bursa’da Ramazan İklimi programına kıymetli İlahiyatçı Mehmet Emin Ay Hocamız ile konuk oldum. Rabb’im oruçlarımızı kabul, Ramazan ayını bereketli eylesin” notunu yazdı.

Aktaş’ın bu paylaşımı sosyal medyada eleştirilere neden olurken Bir vatandaşın, "Bursa'da bunu da gördük! AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Ulu Cami'yi stüdyoya dönüştürdü.Bari ayakkabı ile girmeseydiniz, gösteriş yapacaksınız onu anladık da." paylaşımı dikkat çekti.

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AKPBursaBelediye BaşkanıAlinur AktaşUlu CamiRamazan Programı
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