AK Partili Tuncay Kiraz, Rahşan Ecevit yorumuna açıklık getirdi

Ordu'ya bağlı Korgan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Tuncay Kiraz, geçtiğimiz gün vefat eden Rahşan Ecevit ile sosyal medyada bir yorum paylaşmıştı. "Ateşi bol olsun inşallah" mesajının paylaşımından hemen sonra sosyal medya kullanıcıları bu yoruma tepkilerini göstermişlerdi. Kiraz, yapılan paylaşımla ilgili bir açıklama yaptı.

Korgan Belediye Başkanı Kiraz, paylaşımın ortaya çıkmasının ardında yaptığı açıklamada, “Bizim inancımızda vefat edenler Hayırla anılır Rahşan Ecevit Hanfendinin vefatı nedeni ile Bld. basında çalışan birinin kabul edilemez yorumunu öğrenir öğrenmez yorumu kaldırtıp ilgili hakkında soruşturma açmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.