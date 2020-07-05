Akçakale’de erkek cesedi bulundu! Tüfekle vurulmuş…

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Dorumali Mahallesi’nde tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Tüfekle vurulan ceset, sulama kanalından çıkarıldı. Cansız erkek bedeninin İsmail Erdemir’e (37) ait olduğu öğrenildi.

Dorumali Mahallesi’ndeki sulama kanalında cansız erkek bedenini göre kişilerin jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından cesedin İsmail Erdemir olduğu ortaya çıktı. İsmail Erdemir’in cenazesi otopsi yapılması için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.