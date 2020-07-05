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Akçakale’de erkek cesedi bulundu! Tüfekle vurulmuş…

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Sulama kanalında bulunan cansız bedenin İsmail Erdemir’e ait olduğu öğrenildi.

05 Temmuz 2020 Pazar 18:56
Akçakale’de erkek cesedi bulundu! Tüfekle vurulmuş…
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Dorumali Mahallesi’nde tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Tüfekle vurulan ceset, sulama kanalından çıkarıldı. Cansız erkek bedeninin İsmail Erdemir’e (37) ait olduğu öğrenildi.


Dorumali Mahallesi’ndeki sulama kanalında cansız erkek bedenini göre kişilerin jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından cesedin İsmail Erdemir olduğu ortaya çıktı. İsmail Erdemir’in cenazesi otopsi yapılması için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 


Son Güncelleme: 05.07.2020 18:56
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