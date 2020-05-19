Akdeniz'de depremler artınca tsunami uyarısı geldi

AFAD'ın akşam saatlerinde açıklandığı verilere göre Akdeniz Girit Adası yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve ardından artçı depremler gelmeye devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ,DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Girit adası bölgesini gözlemlediğini belirterek,"Geçen haftalarda 6.4'lük bir ana şok yaşandı ve 5'e varan artçılar oldu. Bu aralar olan depremler de o tarafa çok yakın. Büyük olasılıklar oradaki fayda kollar şeklinde kırılmalar yaşanıyor. Çünkü Helenik dalma batma zonu derinde tek bir yapı ama yukarı, deniz tabanına çıktıkça doğru çok sayıda fay koluna ayrılarak yüzeyliyor. Akdeniz'deki bu depremler uzun sürebilir. Geçmişte büyüklüğü 8'e varan depremler üreten bu fay birçok tsunamiye de sebep oldu" dedi.

Sözbilir, söz konusu depremlerin ileride 7'yi geçen sarsıntılara neden olma ihtimali doğurduğunu belirterek, "Bunu önceden bilmek olanaksız. Ancak bu fay geçmişte bu tür depremleri yaratmış. Akdeniz'de, bu fayın daha kuzeydeki faylarla bağlantısı olan Kuzey Anadolu Fayı'nın en batıdaki ucu, yani Çanakkale taraflarında, ya da daha güneyde İskenderun ve Kıbrıs tarafında tetiklemeler yaratabilir. Bu bölgelerde de tsunamiye sebep olabilir. Girit tarafındaki depremlerin büyüklüğü 7.5'i bulursa, Akdeniz kıyılarımızda tsunami tehlikesi oluşmaya başlar" dedi.