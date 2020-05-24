Akli dengesi yerinde olmayan kişi polise zor anlar yaşattı!

Olay Afyonkarahisar'da öğlen saatlerinde yaşandı.

Afyonkarahisar'da psikolojik sorunları olan ve akli dengesini kaybeden bir şahısın olduğu ihbarı 112 ekiplerine ve polise yapıldı.Olay yerine intikal eden ekipler şahısın saldırısı ile karşılaştılar.

Akli dengesi yerinde olmayan A.G ambulansı görünce taş ile saldırdı ve araçta bulunan sağlık görevlisi yaralandı.

Daha sonra polis ekipleri akli dengesi yerinde olmayan O.G.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.G., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip, hakaretlerde bulunarak direndi.

YARALI SAĞLIK GÖREVLİSİ VE POLİS EKİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.G., elindeki küreği bir polis memurunun başı ile ayağına vurdu. Ardından da kaçarak uzaklaştı. Yaralı polis memuru ve sağlık çalışanı, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.