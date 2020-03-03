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AKP Başkale mevcut ilçe Başkanı, ilçe başkan adayını darp etti

AKP Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan, depremde zarar gören köy ziyaretlerinde bulunurken ilçe başkanlığına aday olan Orhan Caner ile önce tartıştı sonra da darp etti. Her iki taraf daha sonra birbirlerinden şikayetçi oldu.

03 Mart 2020 Salı 23:33
AKP Başkale mevcut ilçe Başkanı, ilçe başkan adayını darp etti

Van'da meydana gelen depremin ardımndn en çok hasar alan köylerden ikisi olan Özpınar ve Gelenler köyüne ziyarete giden AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AKP Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan'ın bu ziyareti sırasında ortalık akrıştı.

Heyet ziyareti sırasında bu hafta sonu yapılacak olan kongrede aday olan Orhan Caner de heyet ile birlikte köy gezisindeydi. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Muğdat Saruhan ve Orhan Caner arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Saruhan ve oğlu Mervan Saruhan, ilçe başkan adayı Orhan Caner’i darp etti.

köylüler kavgayı ayırmaya çalıştılar fakat pek başarılı olamadılar. Uzun namlulu silahların çıktığı kavgada tehditler ve ağır hakaretler havada uçuştu. Daha sonra taraflar İl Başkanı Türkmenoğlu ve köylülerin çabasıyla zorla ayrılırken her iki taraf da birbirinden şikayetçi olduklarını söylediler.

AKP Başkale mevcut ilçe Başkanı, ilçe başkan adayını darp etti

Yaralı bir halde hastaneye kaldırılan il başkan adayı Orhan Caner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ilçe başkanlığına aday olduğu için mevcut başkan ve oğlunun saldırısına uğradığını” öne sürdü. 
 

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AKPVanKavgaBaşkaleKongreIlçe Başkanı
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