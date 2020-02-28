AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib için ortak bildiri

Suriye İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hava saldırısında 33 Türk askerini şehit düşmesi ve 32 askerinde yaralanması sonrasında 4 parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ortak bir bildiri sundular.

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin meclise sundukları ortak bildiride, "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun." denilerek şöyle devam edildi:

"Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çzümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk Ordusu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."