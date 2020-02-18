AKP'li vekil Rümaysa Kabak ölümden döndü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) katip üyeliği yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi. Kadak'ın içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazası Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında meydana geldi.

Makan aracının yanlarından giden TIR ile bariyerler arasına sıkışması sonucu gerçekleşen kaza sonrasında olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne müdahaleyi olay yerinde yaptı.

