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AKP'li vekil Rümaysa Kabak ölümden döndü

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın makam aracı Sakarya çıkışı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Vekil Kadak ise kazadan hafif yara alarak kurtuldu.

18 Şubat 2020 Salı 13:21
AKP'li vekil Rümaysa Kabak ölümden döndü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) katip üyeliği yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi. Kadak'ın içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazası Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında meydana geldi.

AKP'li vekil Rümaysa Kadak ölümden döndü

Makan aracının yanlarından giden TIR ile bariyerler arasına sıkışması sonucu gerçekleşen kaza sonrasında olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne müdahaleyi olay yerinde yaptı.
 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAK PartiRümeysa Kabak
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