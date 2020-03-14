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Aksaray-Adana yolunda yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! 44 kişi yaralandı!

Aksaray-Adana karayolunda içi yolcu dolu bir otobüsle TIR'ın çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada ise 44 kişi yaralandığı öğrenildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:45
Aksaray-Adana yolunda yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! 44 kişi yaralandı!

Dün gece saat 04.40 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. İddialara göre, Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya gitmekte olan 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı yolda seyir halinde ola Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs yolun dışına savrularak şarampole yuvarlandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otobüste bulunan 42 yolcu, 2. otobüs şoförü ve muavininin yaralandığı kaza yerinde yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. 

Aksaray-Adana yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı!

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü ise polis ekipleir tarafından gözaltına alındı. Şoför Mehmet İsbir karakolda verdiği ilk ifadesinde, TIR'ın aniden önüne çıktığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği bildirildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı yolculardan Yakup Menteş, polise verdiği ifadesinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Menteş'in ifadesinde “İstanbul’dan Adıyaman’a gidiyordum. İstanbul Esenler Otogarı’ndan çıkarken trafik polisleri otobüsün lastik basıncını ölçtü ve otobüsünün gidişine izin vermedi. Firma, yolcuları bir servise bindirerek otogar dışında bir köprünün altına getirdi. Burada bizi yine aynı otobüse bindirdiler. Ben arka tarafta oturuyordum. Diğer yolcular şoförün uyuduğunu söylediler” dediği öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 14.03.2020 14:46
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAksarayAdanaYolcu OtobüsüTIRKarayolu
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