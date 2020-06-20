İstanbul 23°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
383.666
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4581
EURO
7.6699
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Aksaray'da bir kişi dini nikahlı eşini ''geçimsizlik yüzünden'' öldürdü

Aksaray'da dini nikahlı eşi ve 3 çocuğunun annesine 8 el ateş açarak öldürdü. Fail, yaşanan dehşet verici olay sonrasında basın mensuplarının ''Niçin öldürdünüz?'' sorusuna ''Geçimsizlik yüzünden.'' yanıtını verdi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 16:13
Aksaray'da bir kişi dini nikahlı eşini ''geçimsizlik yüzünden'' öldürdü
Takip Et:

Aksaray’da 3 çocuğunun annesini öldüren fail akabinde polisi arayarak ‘’Eşimi öldürdüm gelin beni alın.’’ diyerek kendini ihbar etti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı eşini niçin öldürdüğü sorusuna ‘’Geçimsizlik yüzünden’’ yanıtını verdi.

Aksaray’da 49 yaşındaki Ahmet Koyak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunun annesi ve dini nikahlı eşi 36 yaşındaki Rabia Engin’i tabancayla öldürdü. Olayı müteakip polisi arayan Ahmet Koyak, ‘’Eşimi öldürdüm gelin beni alın.’’ diyerek ihbarda bulundu.


Saat 13.30 sularında bir apartmanın 2. katında yaşanan dehşet verici olayda, hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşiyle evin mutfağında tartışmaya tutuldu. Tartışmanın büyümesiyle evde tabancayı alan Ahmet Koyan, Rabia Ergin’e 8 defa ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ergin, olay yerinde hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 20.06.2020 16:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur salgında evde kaldı devletin harcamaları azaldı
Memur salgında evde kaldı devletin harcamaları azaldı
''Into The Wild'' ın Ünlü Otobüsü Güvenliği Tehdit Ettiği İçin Kaldırıldı
''Into The Wild'' ın Ünlü Otobüsü Güvenliği Tehdit Ettiği İçin Kaldırıldı
İnek Şaban Filminin Konusu Nedir? İnek Şaban Kaç Yılında Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimler?
İnek Şaban Filminin Konusu Nedir? İnek Şaban Kaç Yılında Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimler?
Suikastçi Filmi Konusu Nedir? Suikastçi Filmi Oyuncu Kadrosu
Suikastçi Filmi Konusu Nedir? Suikastçi Filmi Oyuncu Kadrosu
Nisan Ayında Oğlunu Kaybeden Ünlü Model Ebru Şallı ve Eşi Uğur Akkuş Moral Tatiline Çıktı
Nisan Ayında Oğlunu Kaybeden Ünlü Model Ebru Şallı ve Eşi Uğur Akkuş Moral Tatiline Çıktı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal etme gerekçesi ile yakalama kararı çıkarıldı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal etme gerekçesi ile yakalama kararı çıkarıldı

Popüler Haberler

Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
2020 LC Waikiki personel maaşları ne kadar? Hangi personel ne kadar maaş alıyor?
Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Çarkıfelek Bayram Özel Bölümü Konukları Kim Olacak? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş'ın İlk Konukları Belli Oldu!
Evde el spreyi paketleme işi ile ek kazanç

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.