Aksaray'da bir kişi dini nikahlı eşini ''geçimsizlik yüzünden'' öldürdü

Aksaray’da 3 çocuğunun annesini öldüren fail akabinde polisi arayarak ‘’Eşimi öldürdüm gelin beni alın.’’ diyerek kendini ihbar etti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı eşini niçin öldürdüğü sorusuna ‘’Geçimsizlik yüzünden’’ yanıtını verdi.

Aksaray’da 49 yaşındaki Ahmet Koyak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunun annesi ve dini nikahlı eşi 36 yaşındaki Rabia Engin’i tabancayla öldürdü. Olayı müteakip polisi arayan Ahmet Koyak, ‘’Eşimi öldürdüm gelin beni alın.’’ diyerek ihbarda bulundu.

Saat 13.30 sularında bir apartmanın 2. katında yaşanan dehşet verici olayda, hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşiyle evin mutfağında tartışmaya tutuldu. Tartışmanın büyümesiyle evde tabancayı alan Ahmet Koyan, Rabia Ergin’e 8 defa ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ergin, olay yerinde hayatını kaybetti.