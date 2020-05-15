Aksaray'da kan donduran cinayet! İki çocuğunun gözleri önünde annelerini öldürdü

Aksaray’da Selda B. İsimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun B. tarafından iki çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 23 yaşındaki genç kadını öldürdükten sonra kaçan Harun B.’nin yakalanması için polis ekipleri harekete geçerken, olay yerinde kalan 2 çocuk da yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İki çocuğunun gözleri önünde annelerini öldürdü

Kan donduran olay, Aksaray Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 15.30’da meydana geldi. Harun B. isimli katil koca boşanma aşamasında olduğu eşi Selda B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Harun B. 5 ve 6 yaşındaki çocuklarının gözü önünde anneleri Selda B.’yi bıçakladı. Selda B. kanlar içerisinde yere yığılırken, Harun B. evden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Selda B., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yeri incelemesinin ardından Selda B.’nin cansız bedeni, otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kayıplara karışan katil Harun B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:06