Aksaray'da kan donduran cinayet! İki çocuğunun gözleri önünde annelerini öldürdü

Aksaray’da Selda B. İsimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun B. tarafından iki çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 23 yaşındaki genç kadını öldürdükten sonra kaçan Harun B.’nin yakalanması için polis ekipleri harekete geçerken, olay yerinde kalan 2 çocuk da yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
İki çocuğunun gözleri önünde annelerini öldürdü
Polis ekipleri olay yeri incelemesinin ardından Selda B.’nin cansız bedeni, otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kayıplara karışan katil Harun B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:06