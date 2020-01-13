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Aksaray'ı birbirine katan maymunu görenler şok oldu!

Bugün öğlen saatlerinde Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sosyal medyada da dikkat çeken bir olay yaşandı. Aktarılan bilgilere göre ilçedeki köyde bir maymun çevredeki canlılara saldırdı. Aksaray'ı birbirine katan maymunu görenler şok oldu!

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:05
Aksaray'ı birbirine katan maymunu görenler şok oldu!

 

Olay bugün öğleden sonra Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre köyde bir maymun insanlara ve evcil hayvanlara saldırdı. Saldırgan maymunu gören vatandaşlar olayı itfaiyeye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdiler. Saldırgan maymunun ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip intikal etti. Görevlilerin ve halkın uzun çabaları sonucunda maymun girdiği bir ahırda canlı olarak ele geçirildi.

Koruma Altına Alındı

Yakalanan maymun ile ilgili açıklamada hayvanın örümcel cinsi olduğu bilgisi paylaşılırken, küçük hayvan götürüldüğü Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde beslendi. Kontrolleri tamamlandan maymun Konya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:05
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