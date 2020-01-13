Aksaray'ı birbirine katan maymunu görenler şok oldu!

Olay bugün öğleden sonra Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre köyde bir maymun insanlara ve evcil hayvanlara saldırdı. Saldırgan maymunu gören vatandaşlar olayı itfaiyeye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdiler. Saldırgan maymunun ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip intikal etti. Görevlilerin ve halkın uzun çabaları sonucunda maymun girdiği bir ahırda canlı olarak ele geçirildi.

Yakalanan maymun ile ilgili açıklamada hayvanın örümcel cinsi olduğu bilgisi paylaşılırken, küçük hayvan götürüldüğü Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde beslendi. Kontrolleri tamamlandan maymun Konya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.