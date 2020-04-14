Alaattin Çakıcı'ya tahliye yolu mu açıldı? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın suçu ne?

AK Parti ve MHP grupları tarafından ortklaşa hazırlanan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşarak yaklaşık 90 bin mahkuma tahliye yolu açıldı. Sosyal medyanın gündeminde ise cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı ismi trend listesine girdi.

Karagümrük Baskını davasından, aldığı ceza üzerine Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunan ve ‘organize suç örgütü yönetmek’ten dolayı mahkum olan Alaattin Çakıcı Meclis'te kabul edilen infaz yasası ile tahliye olacağı konuşulurken Çakıcı'nın tahliye işlemlerinin başladığı iddia edildi.

Daha önceden; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çakıcı gibi isimlerin tahliyesine karşı olduğu, Bahçeli'nin bastırdığı iddiası konuşulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Bu bluşmayı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı'yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret ediyor" diyerek yayınlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daga sonra yaptığı bir açıklamada cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın hapishanede çürümeye terk edilmesinin doğru olmadığını savunarak af çağrısında bulunmuştu.

Yeni infaz yasasından yararlanıp yararlanmayacağı ile ilgili Alaattin Çakıcı'nın tahliye olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı öğrenilirken 'organize suç örgütü yönetmek'ten Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın tahliye olup olmayacağı da ilerleyen günlerde belli olacağı kaydedildi.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, gençlik döneminde bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 1980 öncesinde baba Ali Çakıcı ve kardeşi Gençağa Çakıcı ile birlikte MHP Ülkü Ocaklarına dahil oldu. Alaattin Çakıcı 1979 yılında vurulması sonrası olaydan yaralı olarak kurtuldu. Baba Ali Çakıcı bir saldırı sonucu 5 Mayıs 1980 yılında hayatını kaybetti. 1980 Askeri Darbesi ile birlikte de tutuklandı.

MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandı ve somut delil yetersizliğinden 1982 yılında serbest bırakılan Alaattin Çakıcı, 1982 yılında tahliye oldu.1987 yılında Alaattin Çakıcı, en parlak dönemini yaşıyordu. 3 – 12 Ağustos 1987 tarihleri arasında yurt dışına çıksa da 10 gün sonra Türkiye'ye döndü.

Alaattin Çakıcı, kendisine ASALA ile mücadele etme konusunda getirilen teklifi kabul etti. Kontr-terör dış ve iç operasyonlar birimi kapsamında özel askeri eğitime tabi tutulan Çakıcı, eğitim sonrasında tim komutanı olarak görevlendirildi. 1990 yılı Ekim ayında yaralama nedeniyle bir süre tutuklu kaldı. Çakıcı, Şubat 1995'te gazete ve televizyonlara bülten şeklinde faks çekti ve Dev-Sol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini bildirdi.

20 Ocak 1995 yılında Alaattin Çakıcı, eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümünde azmettirci olduğu gerekçesiyle 19 yıl 2 ay ceza aldı. Yurtdışında kaldığı sürede; ABD, Belçika, İtalya, Güney Afrika, Brezilya, Singapur, Japonya ve Fransa'da dolaştığı belirlendi.

Çakıcı, 17 Ağustos 1998 yılında Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Bir süre sonra Türkiye'ye iade edildi. 14 Aralık 1999 tarihinde Kartal cezaevine konuldu. 29 Kasım 2002 tarihinde serbest bırakıldı.

Karagümrük Baskını davasından dolayı Çakıcı, 7 Nisan 2004 tarihinde 3 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 14 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya'nın Graz kentinde yakalandı. 5 Ekim 2004 tarihinde Viyana Eyalet Mahkemesi Çakıcı'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. 14 Ekim 2004 tarihinde Tekirdağ Tipi Cezaevine koyulan Alaattin Çakıcı, 15 Temmuz 2016 yılında Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi. Mart 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevine nakledilmesine karar verildi. 30 Mart 2017 yılında Bolu F Tipi Cezaevinde tutulurken çeşitli gerekçelerle 10 ay hapis cezası daha verilmiştir.



