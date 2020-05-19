Alacakaranlık oyuncusu evinde ölü bulundu

Bir dönemin en çok izlenen filmlerinden biri olana Alacakaranlık (Twilight) filminde Tyler Crowley rolünü canlandıran Gregory Tyree Boyce, sevgilisiyle birlikte evinde ölü bulundu.

Boyce, 13 Mayıs’ta Las Vegas’ta 27 yaşındaki sevgilisi Natalie Adepoju ile ölü bulundu. Çiftin ölüm sebebi bilinmezken, ekipler araştırmalarını sürdürüyor.

Ünlü oyuncunun bir yakını konu ile ilgili konuşarak, ‘’Greg’in kuzeni uyandıktan sonra Greg’in arabasının hala evin önünde durduğunu fark etti. Greg’in Los Angeles’ta olması gerekiyordu. Kuzeni endişe içinde onu kontrol etti ve cesediyle karşılaştı’’ dedi.

‘’30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmemiştim’’

30 yaşındaki Boyce, 10 Mayıs’ta yaptığı son paylaşımına şu notu düşmüştü;

‘’30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmemiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri. Hayatta kalmak için nasıl zaman ama. Mutlu kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!’’

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:25