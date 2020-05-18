Alanya'da çırıl çıplak havuza giren Rus vatandaşı çevredekilere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yarı çıplak bir şekilde yaya olarak gezinen Rus vatandaşı soyundu ve çırıl çıplak havuza girerek çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Alkol etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rus vatandaş ekip otosuyla evine bırakıldı.

Alanya'da çırıl çıplak havuza giren Rus vatandaşı çevredekilere zor anlar yaşattı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde alkolün etkisiyle yarı çıplak bir şekilde dolaşmakta olan 26 yaşındaki Rus vatandaşı site bahçesine girdi. Alkol etkisiyle kendini kaybeden şahıs iç çamaşırını çıkardı ve yağmur suyuyla dolup taşan havuza girdi. Bu sırada bir vatandaşın cep telefonuyla o anları saniye saniye kaydettiği ve Rus vatandaşın ayakta durmakta dahi güçlük çektiği görüldü.

Ekip otosuyla evine götürüldü

Vatandaşların da yardımıyla havuzdan çıkarılan ve üstü giydirilen Yuri K. ekip otosuyla adresine geri götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:31

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