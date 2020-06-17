Alanya plajlarında Covid-19 tedbirli sosyal hayat başladı

Koronavirüs pandemisi sürecinin normale dönmesiyle birlikte Antalya'nın Alanya plajları Covid-19 önlemleri alınarak tatilcilere açıldı. Plajlarda sosyal hayat kontrollü bir şekilde normale döndürülüyor.

Plajlarda Kontrollü Sosyal Hayat Başladı

Koronavirüs pandemisi yüzünden turizm durma noktasına gelmişti. Sürecin normale dönmesiyle birlikte Alanya plajları alınan tedbirlerle birlikte açılmaya başladı. Dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra Plajı'nda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Siliyapılan, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kontrollerin sağlanmasını istedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatın birçok alanında sağlığın korunması adına birçok önlem alındı. Bu önlemlerin devamı normalleşme süreciyle birlikte plajlarda da uygulanmaya başlandı. Tatil bölgelerindeki yürüyüş yollarında, şezlonglarda, soyunma odalarında ve kabinlerinde, tuvaletlerde, odalarda ve benzeri yerlerde mesafe düzenlemeleri yapıldı. Detaylı hijyen çalışmaları da yapıldı. Plajlarda Covid-19 bilgilendirme tabelalarının yanı sıra giriş çıkışlar da kontrol altında yapılıyor. Büfelerdeki personelin maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Sosyal mesafe kurallarına göre hizmet yapılacak.

Plajlarımızı Vatandaşlarımız İçin Güvenli Hale Getirdik

Damlataş Kleopatra Plajı'nda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ''Bizler belediye olarak ALTİD ile birlikte turizm açısında tüm dünya tarafından bilinen değerli plajlarımızı denetliyoruz. Bu sene maalesef böyle pandemi süreciyle uğraşıyoruz. Plajlarımızda da istemediğimiz düzenlemeleri sağlık açısından yapmak zorundayız. Bizler halkımız ve turistler için gereken özeni gösteriyoruz. Onlardan tek ricamız kurallara uymalarıdır. Kurallara uyulduğu takdirde vatandaşlarımız hem plajlarımızı hem de büfelerimizi rahatlıkla kullanabilirler'' dedi.

