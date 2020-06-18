Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürek yakan bir trafik kazası yaşandı. Saat 17:00 saatlerinde Alanya'nın Dinek mahallesinde D-400 karayolu mevkiinde motosikletiyle trafikte yer alan 33 yaşındaki Ömer Kamil Yıldırım'ın kullandığı 35 JZ 338 plakalı motosiklet viraja hızlı girince kontrolden çıktı ve sonrasında yola savruldu. Motosikleti kullanan Yıldırım, kafasını sert bir şekilde kaldırıma vurunca yaralandı. Çevredeki vatandaşlarımız kazayı sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasını kaldırıma vuran Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yıldırım'ın bedeni polisler tarafından savcılık denetimi için morga çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Bir daha böyle kazaların yaşanmamasını, motosiklet sürücülerinin dikkat etmesini diliyoruz.