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Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kötü bir kaza yaşandı. Viraja hızlı göre motosiklet sürücüsü dengesini kaybetti ve kaldırıma kafasını vurunca yaşamını yitirdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 22:47
Alanya'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yürek yakan bir trafik kazası yaşandı. Saat 17:00 saatlerinde Alanya'nın Dinek mahallesinde D-400 karayolu mevkiinde motosikletiyle trafikte yer alan 33 yaşındaki Ömer Kamil Yıldırım'ın kullandığı 35 JZ 338 plakalı motosiklet viraja hızlı girince kontrolden çıktı ve sonrasında yola savruldu. Motosikleti kullanan Yıldırım, kafasını sert bir şekilde kaldırıma vurunca yaralandı. Çevredeki vatandaşlarımız kazayı sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasını kaldırıma vuran Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yıldırım'ın bedeni polisler tarafından savcılık denetimi için morga çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Bir daha böyle kazaların yaşanmamasını, motosiklet sürücülerinin dikkat etmesini diliyoruz.


Son Güncelleme: 18.06.2020 22:47
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