Alanya'da ölümle sonuçlanan kavganın zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga yaşandı. Bu kavganın sonucunda 45 yaşındaki Ali Çelik aldığı darbelere dayanamayarak yaşamını yitirdi. Kavga sonrasında gözaltına alınan 42 yaşındaki Z.T. ise tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Alanya ilçesi Oba mahallesi mevkiinde gerçekleşen kavgada aralarında husumet olan Ali Çelik ve Z.T. birbirleriyle tartışmaya başladı. Sonrasında sözlü tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Bu kavgada Ali Çelik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, daha fazla dayanamayarak yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Z.T. isimli vatandaş ise gönderildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayın ardından vefat eden Ali Çelik'in yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Aile, bunu yapan zanlının hak ettiği cezayı almasını istedi.