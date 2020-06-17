Alanya'da uyuşturucu yetiştiren kişiye operasyon!

Jandarma ekiplerince Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin evine uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda evde ve bahçede saklanmak üzere 152 kök hint keneviri, 4 kilo kubar, av tüfeği ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Evde ikamet eden zanlı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Merkez Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri evin içinde ve bahçesinde kenevir saklandığına dair bilgiler elde etti. Türktaş adlı mahallede yaşayan zanlının evi ve bahçesini arama izni Alanya Sulh Ceza Mahkemesin tarafından verildi. Elyaf isminde bir narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonrasında 152 kök hint keneviri, 4 kilo kubar, av tüfeği ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Zanlıyı yakalayan ekipler ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.