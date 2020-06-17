Alanya'da uyuşturucu yetiştiren kişiye operasyon!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Merkez Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri evin içinde ve bahçesinde kenevir saklandığına dair bilgiler elde etti. Türktaş adlı mahallede yaşayan zanlının evi ve bahçesini arama izni Alanya Sulh Ceza Mahkemesin tarafından verildi. Elyaf isminde bir narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonrasında 152 kök hint keneviri, 4 kilo kubar, av tüfeği ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Zanlıyı yakalayan ekipler ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Son Güncelleme: 17.06.2020 20:53