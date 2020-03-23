Alışverişte yeni boyut! Yasağa uyan vatandaş markete drone gönderdi

Türkiye genelinde koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirle birlikte vatandaşlar da hem kendilerini hemde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek adına evlerinde dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. Yetkililerin 'Evde kal' çağrılarını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışan vatandaşlar hem kendilerini hemde çevrelerindeki insanları korumaya çalışıyorlar.

Evde kalarak hayatlarını kolaylaştırmak isteyen vatandaşlar ise yeni fikirler üretmeye başladılar. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş, kendisini ve ailesini virüsten korumak için dışarı çıkmadan alışverişini drone ile yapmaya başladı.

Yetkililerin 'Evde kal' çağrısına destek olmak ve het hangi olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikir ortaya koyduğunu söyleyen Hasan Kurt, "Ben bunu hobi amaçlı kullanıyorum. Drone'u daha çok görüntü çekme amaçlı ama malum bugünlerde koronavirüsden dolayı devletimizin dışarı çıkmayın önerisinden sonra dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yaparken dee göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri drone'la taşıyayım diye böyle bir fikir oluştu" diye konuştu.

Alışveriş yaptığı market sahibi ile önce bu işi espiri olarak konuştuğunu belirten Kurt, "Bakkalda yeni konuşulmuş bir şey değil aslında, aramızda çoğu kez şakalaşma yolu ile, "Ağabey sen kendin niye geliyorsun. Gönder drone'u biz geriye göndeririz" diyordu. Ama bir türlü gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. Artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için mecburi olarak yapmak zorunda kaldık" dedi.

Market sahibi İbrahim Çetin ise söz konusu uygulama hakkında "20 yıldır mahallemizde askerden geldi geleli halkımıza hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar, topluma duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu arada halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz, diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bakalım inşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.