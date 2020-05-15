Almanlar kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıkıyor

Almanya'da normalleşme sürecine gidilmesiyle birlikte birçok kısıtlamada kaldırılmaya başladı. Bir şirket tarafından yapılan anket doğrultusunda Almanların kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıktığı öğrenildi.

Almanlar kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıkıyor
    Abone Ol:

Alman Birinci Kanalı (ARD) tarafından yapılan ankete göre, Almanların %56’sı önlemlerin gevşetilmesini istemediğine dair görüş bildirdi.

Yapılan ankete katılan bin 74 kişiye göre, halkın %40’ı önlemlerin daha da azaltılmasını ve hükümetin aldığı kararları yerinde bulurken, kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Ankete göre kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıkan kişilerin yüzde 62’si Busdesliga maçlarının oynatılması onaylamıyor, yüzde 31’lik kısım ise bu karara destek veriyor.

Almanya’da koronavirüs nedeniyle iki ay önce ara verilen futbol karşılaşmaları, yarından itibaren seyircisiz olarak oynanmaya başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:37

YORUM EKLE
Gönder