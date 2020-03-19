Almanya yaşayan Türk siyasetçi Cem Özdemir koronavirüse yakalandı!

Almanya'da yaşayan ve bir zamanlar Yeşiller Partisinde eş Balkanlık sıfatında bulunan Cem Özdemir koronavirüsüne yakalandı. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) testi yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Özdemir karantinaya alındı.

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak virüse yakalandığını duyuran Özdemir, paylaşımında “Ben de koronavirüse yakalandım. Ama iyiyim. Kimse endişe duymasın benim için. Evde karantinadayım. Durumu iyi olmayanlarla ilgilenin” ifadelerini kullanırken kendisini karantinaya aldığını ve bu virüsün herkese bulaşabileceği için çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Almanya'da son olarak Federal Meclis'te Yeşiller Partisi'nde milletvekili olarak görev yapan ve Türkiye düşmanlığıyla yaptığı açıklamalarıyla tanınan Cem Özdemir bir Türk olmasına rağmen Türkiye aleyhine gösterdiği bir çok faaliyetleriyle bilinen Cem Özdemir, özellikle de terör örgütü PKK ve yandaşlarının Almanya'da destek bulması konusunda bir numaralı isimler arasında yer almıştı.

Diğer taraftan, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in de Kovid-19 testi pozitif çıktığı öğrenilirken Barnier'de sosyal medya heabını kullanarak koronavirüsü salgınına yakalandığını duyurdu.