Altın yüzünden bir günde 200 dolar kaybeden banka HSBC!

Özellikle koronavirüs hastalığı sebebiyle mart ayında yaşana küresel bazlı kriz yüzünde altın piyasasındaki dalgalanmalar yüzünde İngiltere merkezli HSBC bankası bir gün tam 200 milyon dolar zarar etti.

KAYBIN BÜYÜKLÜĞÜ SIRA DIŞI

Bloomberg,söz konusu bir günlük kaybın sıra dışı büyüklükte olduğuna işaret etti.

Kaybın büyüklüğü, altın piyasasında Mart sonunda rafinerilerin kapanması ve uçakların yerde kalması nedeniyle fiziksel altının tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan çalkantının da büyüklüğünü de gösterdi.

Altında New York'ta vadeli, Londra'da spot piyasa bulunuyor ve bir ons altın için normalde arada birkaç dolarlık fiyat farkı bulunuyor. Ancak Mart sonunda bu fark 70 dolara kadar çıktı. Bu fark, son 40 yılın en yüksek rakamı oldu. New York ile Londra piyasası arasında al sat yapan HSBC gibi bankalar da bu farktan etkilendi.