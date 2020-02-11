Alzheimer hastası kadın halı yüzünden canından oldu

Osmaniye'de kızı Gülnaz Dengiz'in yanında kalan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Durdane Coşkun isimli kadın balkondaki halıları almak isterken canından oldu. Adnan Menderes Mahallesi Zümrüt Paratmanında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Durdane Coşkun, balkonda asılı olan halıları içeri almak için balkona çıktı.

Binanı 8. katında bulunan talihsiz kadın halıları çekerken birden dengesini kaybederek aşağı düştü. Beton zemine düşen ve kanlar içerisinde kalan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Durdane Coşkun'un düşme anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Haberi alın akrabaları ve kızı sinir krizleri geçirirken Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durdane Coşkun'un cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

