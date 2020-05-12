Amasra'da hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı

Bartın ilinin 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde, koronavirüsün ülkemize geldiği tarihten bugüne hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Belediyenin aldığı tedbirler ve vatandaşların evden çıkmayarak kurallara uymasıyla hastalığa yakalanan olmadı.

‘’Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı’’

11 Mart tarihinden bu yana Amasra ilçesinde kurallara harfiyen uyuluyor. Bölgeye hafta sonu giriş çıkışların kapatılması, vaka görülmemesinde büyük rol oynadı. Turistik ilçede bugüne dek kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konu ile ilgili konuşarak, ‘’Bu sürecin başından itibaren kurallara uyan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile süreci iyi yönettik. İlçede vakamızın olmaması bizi çok sevindirdi.’’ ifadelerine yer verdi.

İlçe sakinlerinden Agah Simberk, ‘’Hafta sonu ilçeye giriş çıkışların kapatılmasının çok büyük etkisi oldu. Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı.’’dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:24