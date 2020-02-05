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Ambulansı VIP araca çeviren şöfor yakalandı

İstanbul'da yolcu ve hastalardan ücret alarak kaçak taşıma yaptığı belirlenen özel ambulans şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:24
Ambulansı VIP araca çeviren şöfor yakalandı

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar ve bazı haberlerde ortaya çıkan "VIP ambulans taksi" haberine ilişkin bir soruşturma başlattı.

Başlatılan sruşturma kapsamında ise yüksek ücret alarak yolcu ve hasta taşıdığı belirlenen ve aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalışan özel ambulans takibe alınarak Sivil Trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Hasta yerine özel araç statüsünde yolcu taşıyan ambulans çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekilirken ambulans sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Ambulans şoförü A.M.'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira para cezası kesildi.

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IstanbulAmbulansÖzel AraçVIP Aracı
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