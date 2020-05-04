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Ambulansın tarlasına inmesine izin vermeyen kadın; Yanlış anlaşıldık!

Samsun'da hava ambulansının kalp krizi geçiren hastayı almak için tarlasına inmesine izin vermeyen tarla sahibi Necla Şahinoğlu, hastadan haberinin olmadığın belirterek yanlış anlaşıldıkları için mağdur olduklarını söyledi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:05
Ambulansın tarlasına inmesine izin vermeyen kadın; Yanlış anlaşıldık!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki bir mahallede yaşayan 54 yaşındaki Cemil Y. kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ise gelen ihbar üzerine sokağa çıkma yasağı kısıtlaması nedeniyle feribot ulaşımının kapalı olmasından dolayı bölgeye Sağlık Bakanlığının hava ambulansıyla ulaşım sağlamaya çalıştı.

Hava ambulansı iniş yapmak için buğday ekili bir tarladan izin istedi fakat tarla sahibi izin vermeyince hastayı alamadan geri dönmüştü. Helikopter ambulansının tarlasına inmesine izin vermeyen ve olayın ortaya çıkmasından hemen sonra gözaltına alınan Necla Şahinoğlu’na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Yaşanan gelişmelrin ardından olayla ilgili açıklama yaparak o anları anlatan Necla Şahinoğlu, hastadan haberi olmadığı ve yanlış anlaşılarak kendisinin mağdur edildiğini söyledi. Şahinoğlu, “Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da ordaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da ‘uçak’ dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu. Pilot, ‘burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de, o anki heyecanla ‘hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın’ dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm. Bizim haberimiz yoktu. Daha önce de muhtar arayıp, ‘Hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek’ deseydi, seve seve kabul ederdim. Biz de mağdur edildik, gözaltına alındım” diye konuştu.


 

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SamsunVezirköprüHava AmbulansıTarla SahibiNecla Şahinoğlu
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