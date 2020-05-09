Anadolu Üniversitesi Rektörüne akademisyenlerden geri dön çağrıları

Bu sene ilk defa 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında ilk defa yapılan online sınavlar sonrasında düzenlenen basın toplantısında beklenmedik şekilde görevinden istifa ettiğini duyuran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı akademisyen ve öğrenciler tarafından tekrardan göreve çağırıldı.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan birçok akademisyen ise istifa haberinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, Çomaklı'nın görevine devam etmesi yönünde destek mesajları paylaştı. Sürekli öğrencilerle bir arada bulunan Çomaklı'ya öğrencileri de sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda mesaj atarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.