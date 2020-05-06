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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin af yasasının iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı

Anayasa Mahkemesi, yeni düzenlemelerle yürürlüğe giren ve af yasası olarak bilinen infaz yasasıyla ilgili CHP'nin yaptığı iptal başvurusuyla ilgili bir karar verdi. İlk incelemesi tamamlanan yasa içim Mahkeme başvuruyu esastan görüşme kararı aldı. Peki, infaz yasası (af yasası) iptal mi edilecek?

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:43
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin af yasasının iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na ileterek iptalini talep etmişti. İptal başvurusunun içerisinde ayrıca; çıkarılan kanunun tümünün yanı sıra bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına imkan tanıyan 52. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6. maddesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Yeni düzenleme kapsamında cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesinin iptaline ilişkin ilk inceleme ise Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesi tamamlandı. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üyelerin video konferansla katılımıyla yapıldı. Yapılan ilk inceleme ile birlikte CHP'nin iptal başvurusunda herhangi bir eksiklik tespit etmeyen yüce Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görümeye karar verdi. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.
 

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