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Anayasa Mahkemesi'nden yüksek nafaka alan tarafın hak ihlali yaptığını saydı

Anayasa Mahkemesi'nden boşanma aşamasında yüksek nafaka talep eden taraflara kötü haber. Mahkeme, gelirinden yüksek nafakayı hak ihlali olarak saydı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:55
Anayasa Mahkemesi'nden yüksek nafaka alan tarafın hak ihlali yaptığını saydı

Anayasa Mahkemesi, boşandıktan sonra eşinden gelirinden çok daha yüksek miktarda nafaka ödenmesini hak ihlali yapıldığını sayarak tarafın maddi ve manevi varlığının korunması gerektiği kararını verdi. 

2011 yılında eşinden boşanan 4 çocuk babası İbrahim Acar, çocuklarının velayetini de aldığı eski eşine toplam 400 lira nafaka ödüyordu. Acar'ın boşandığı eşi 2014 yılında nafaka miktarının az olduğunu ve yükseltilmesi gerektiğini öne sürerek tekrar dava açtı. Dava dilekçesinde velayetleri ev hanımı olan ve geliri bulunmayan annede bulunan çocukların dördününün de öğrenci olduğu, birinin üniversitede eğitim gördüğü belirtildi. 

Konya 4. Aile Mahkemesine açılan dava sonucunda mahkeme Acar'ın eski eşine aylık 250, üniversite öğrencisi çocuk için aylık 300, diğer üç çocuk için ayrı ayrı 150 lira nafaka ödenmesine karar vermesinin ardından İbrahim Acar, talep edilen nafaka miktarının yüksek olduğu gerekçesiyle karşı dava açtı.

Acar, hastanede şirket elemanı olarak asgari ücretle çalıştığını ve maaşının 950 lira olduğunu belirterek mahkemenin kendisinden talep ettiği 100 lira nafakanın maaşından daha yüksek miktar tuttuğu için haksız talep olduğunu iddia etti. 

Anayasa Mahkemesi'ne de başvuran Acar'ın dilekçesini inceleyen mahkeme heyeti, başvurucuyu haklı bularak, Aile Mahkemesinin şahıs hakkında araştırma yapılmadan karar verildiğini, ayrıca kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Başvurucunun iddia ettiği çalışma şartının doğru olması durumunda ödeyeceği 1000 liralık nafaka miktarının fazla olduğu gerekçe gösterilen kararda şunlar denildi:

"Başvurucunun geliriyle ilgili iddialarını sunmasına karşın derece mahkemesi başvurucunun çalıştığı kurumla iletişime geçmemiş, aylık gelirini araştırmamış, kararda da bu iddiayla ilgili bir gerekçe ortaya koymamıştır. Derece mahkemelerinin kararları başvurucunun davanın sonucuna etkili olabilecek iddia ve itirazlarına cevap verecek nitelikte yeterli bir gerekçe içermemiştir. Bu sebeple kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının korunmasına yönelik usule ilişkin güvencelerin yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır."

 Mahkeme ayrıca kararın bir öneğinin yeniden yargılama yapılarak haksız sonuçların ortadan kaldırılması için başvuruyu Konya 4. Aile Mahkemesine tekrar gönderilmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:55
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