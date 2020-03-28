Ani bir kararla Ulaştırma Bakanlığına Adil Karaismailoğlu atandı! Adil Karaismailoğlu kimdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevinden alındı. Nakanlık bünyesinde yapılan bu değişiklik ile birlilte Turhan'dan boşalan koltuğa Adil Karaismailoğlu getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereği hükmünce Cumhurbaşkanının imzası ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verilerek Bakan yardımcışığı görevinde bulunan Adil Karaismailoğlu Turhan'2ın yerine getirildi.

ALİ KARAOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon'da 1969'da doğan Ali Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansının Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılı itibariyle İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev alan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

Sonrasında Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirdi.

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.