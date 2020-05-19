Anjio sonrası geçmiş olsun ziyaretinden koronavirüs kaptı!

Gaziantep’ e bağlı İslahiye ilçesinde geçmiş olsun ziyareti hğsranla sonuçlandı. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Ö.S. isimli bir vatandaş kalp damarlarının tıkalı olmasından dolayı geçtiğimiz hafta Gaziantep'teki özel bir hastanede anjiyo oldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Ö.S. cumartesi günü tekrar rahatsızlandı ve göğüs ağrısı, öksürük şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tahliller sonucunda ise hastada koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ö.S. hemen buradan Gaziantep merkezde bulunun özel hastaneye sevk edildi.

Yaşanan gelişmeler üzerinde İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri filyasyon mahallede bir çalışma başlattı. İlçeye bağlı, 14 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde başlattıkları sonucunda ise Ö.S.'ninı sonrasında geçmiş olsun ziyaretine gelen komşu ve akrabaları tespit edildi. Yapılan filyasyon çalışması sonrasındaise hastayı evine giderek ziyaret eden ve 9 ayrı haneden 47 kişi belirledi. Filyasyon ekipleri söz konusu kişilerin sağlık taramalarını gerçekleştirdikten sonra 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Durum, hemen jandarmaya bildirildi ve jandarma ekipleri, tespit edilen 9 hanenin kapı girişlerine bant çekerek evlerin karantinaya alındığını belirleyici yazılar astı. Karantinaya alınan 9 hanede yaşayan şahısların ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı bildirildi.